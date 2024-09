Verrücktes Rennen am Fichtelberg: Wer rennt schneller als die Schwebebahn?

"Im normalen Betrieb fährt unsere Bahn die Strecke in drei Minuten und 50 Sekunden. Damit die Chancen bei Mensch gegen Maschine realistisch werden, haben wir uns mit Sportlern ausgetauscht und drosseln die Geschwindigkeit, sodass die Gondel die Bergstation nach elf Minuten erreicht", so Schwebebahn-Chef Renè Lötzsch (51).

Die Länge der Strecke ist mit 1100 Metern überschaubar, der Höhenunterschied von rund 300 Metern ist es nicht. Wer gegen die Bahn gewinnen will, muss schneller als in elf Minuten auf dem Berg sein.

Anmeldungen sind per E-Mail an event@oberwiesenthal.de möglich oder am Wettkampftag von 9 bis 9.45 Uhr an der Talstation. Das Rennen startet 10 Uhr.