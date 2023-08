Es geht los: Innenminister Schusters Schleuser-Jäger in Aktion

Bad Muskau - Am Montag hatte es Sachsens Innenminister Armin Schuster (62, CDU) angekündigt, am Mittwoch startete die Landespolizei ihre Jagd auf Schleuser.

Zwei Ermittler der neuen Grenztruppe besprechen vor einer Karte des Einsatzgebietes ihr Vorgehen. © Andre Schulze

Im Grenzgebiet zu Polen und Tschechien sollen Gemeinsame Fahndungsgruppen (GFG) mit der Bundespolizei fortan offen und verdeckt verdächtige Fahrzeuge filzen.



Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa (58) startete das Projekt am Mittwoch mit einem Besuch einer der neuen Grenz-Einheiten in Rothenburg. Anschließend fanden die erste Kontrolle in Bad Muskau statt.

Auffällige Transporter wurden aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert. Alle waren "sauber". Die medial begleitete Kontrolle hatte sich unter den Schleusern offenbar herumgesprochen.

Überhaupt werden die GFG wohl vor allem in Zivil Erfolg haben.