Dem 3-D-Drucker sei Dank: Sächsische Feuerwehr rettet ihren Oldtimer!

Neustadt - Was alt ist, gibt irgendwann mal nach: Das musste die Feuerwehr in Neustadt/Sachsen (bei Sebnitz) feststellen, als plötzlich ein Lüfterrad in alle Einzelteile zersprang. Das Problem: Für den Oldie waren keine Ersatzteile mehr aufzutreiben. Die Lösung kam aus dem Drucker.