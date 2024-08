Faire Strafe oder Geldschneiderei? So wehrt Ihr Euch gegen die Knöllchen-Abzocke

Dresden - Parken auf dem Gehweg, bei Rot über die Ampel fahren oder zu schnell unterwegs: Flattert ein Knöllchen oder Blitzerfoto ins Haus, wird das richtig teuer. Doch des einen Leid ist des anderen Freud: So spülen Verkehrssünder jedes Jahr mehrere Millionen Euro in die Kassen von Sachsens Kommunen. Doch wie wehrt man sich gegen die vermeintliche Abzocke? Tim Küchenmeister (45), Fachanwalt für Verkehrsrecht, gibt Tipps.

Noch etwas mehr nimmt die Stadt Dresden ein - über 11,5 Millionen Euro waren es 2023. Ein Plus von mehr als 15 Prozent gegenüber 2022 (9,95 Mio.) und sogar von fast 97 Prozent, vergleicht man die Einnahmen mit dem Jahr 2021 (5,85 Mio.).

13 stationäre Geschwindigkeits- und Rotlichtanlagen, drei vollausgestattete Messfahrzeuge und drei Enforcement Trailer, sogenannte Blitzer-Anhänger, überwachen den Verkehr. So wurden im Vorjahr nur durch die mobile Verkehrsüberwachung 145.509 Verstöße registriert.

10,36 Millionen Euro an Verwarnungs- und Bußgeldern flossen 2023 in den Chemnitzer Haushalt. Knöllchen machten dabei 2,33 Millionen Euro und Blitzer-Bescheide 6,16 Millionen Euro aus.

Wie auch in Chemnitz und Dresden stammen die Haupteinnahmen von 9,3 Millionen Euro aus Geschwindigkeits- und Rotlichtverstößen. Dafür nutzt Leipzig 27 stationäre Blitzer, vier Enforcement Trailer, vier Messwagen und zwei Stativmesssätze.

Zum Vergleich: Der lukrativste stationäre Blitzer auf der Güntzstraße - hier wurde von 50 auf 30 km/h herunterreguliert - kam auf 19 470 Verstöße in zwölf Monaten.

Ein neuer Kassenschlager könnten auch hier die Blitzer-Anhänger werden. In einer ersten Testphase von drei Monaten (Mai-Juli) wurden 18389 Geschwindigkeitsverstöße erfasst.

Gerichtlich würden die Forderungen zwar nur vereinzelt durchgesetzt. "Aber man bekommt viele Mahn- und Inkassoschreiben. Wer seine Ruhe haben will, der sollte bezahlen."

Denn für Elektroroller gelten dieselben Promillegrenzen wie bei Moped, Motorrad und Auto . So drohen ab 0,5 Promille (ohne Gefährdung) über 500 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Alkoholisiert mit dem E-Scooter schnell nach Hause düsen? Keine gute Idee! "Vor allem junge Leute fahren mit E-Scootern und unterschätzen, was passiert, wenn man mit Alkohol erwischt wird", warnt Tim Küchenmeister.

Der Dresdner Fachanwalt Tim Küchenmeister (45) kennt sich im Verkehrsrecht bestens aus. © privat

"Grundsätzlich sollte man Bußgeldbescheide prüfen lassen, wenn es um Punkte oder Fahrverbote geht. Da bei acht Punkten die Fahrerlaubnis weg ist, ist der Kampf um jeden Punkt sinnvoll", rät Tim Küchenmeister, Fachanwalt in der Kanzlei "Kaden, Küchenmeister, Modschiedler" in Dresden. Er empfiehlt:



Nicht zum Verfahren äußern!

"Wer einen Anhörungsbogen erhält, sollte sich keinesfalls äußern, sondern Akteneinsicht nehmen. Man kann sich dabei um Kopf und Kragen reden und das Ganze noch schlimmer machen", erklärt Küchenmeister.

Akteneinsicht erhalten in der Regel nur Anwälte. Gut beraten ist also jeder, der eine Verkehrs-Rechtsschutzversicherung hat. Aber: "Parkverstöße sind in der Regel kostenmäßig nicht abgedeckt, weil der Aufwand und die Kosten unverhältnismäßig sind."

Fristen beachten!

Nach der ersten Anhörung bekommt man eine zweite Anhörung, die den Bußgeldbescheid enthält. Dieser muss spätestens drei Monate nach der ersten Anhörung ergehen, andernfalls verjährt das Verfahren.

Küchenmeister: "Wenn man das Bußgeld nicht akzeptieren möchte, muss man innerhalb von 14 Tagen schriftlich Einspruch einlegen".