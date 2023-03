17.03.2023 14:44 1.728 Feueralarm in sächsischem Gefängnis

Am Freitagmittag hat es einen Feuerwehreinsatz in der JVA in Waldheim gegeben. Der Brand war in einem Werkstattgebäude ausgebrochen.

Von Melanie Daniel

Waldheim - Am Freitag hat es einen Feuerwehreinsatz in der Justizvollzugsanstalt in Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) gegeben. Am Freitag gab es einen Feuerwehreinsatz in der JVA Waldheim. © Lausitznews.de Der Brand war gegen Mittag in einem Werkstattgebäude ausgebrochen. Neben der Feuerwehr war auch ein Rettungswagen vor Ort. Nach ersten Informationen vom Brandort gab es aber keine Verletzten. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Kriminaltechnik ist vor Ort, die Ermittlungen laufen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

