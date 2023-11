Fiese Masche: Gaunerin betrügt Verkäuferin um Wechselgeld

Mit einer fiesen Betrugsmasche ergaunerte sich am vergangenen Donnerstag in einem Bekleidungsgeschäft 200 Euro. Ein weiteres Mal gelang es ihr zum Glück nicht.

Von Sarah Müller

Oederan/Frankenberg - Nachdem eine Frau in Oederan (Mittelsachsen) sich in einem Bekleidungsgeschäft das Wechselgeld mit einer fiesen Masche erbeutete, hatte sie in Frankenberg weniger Glück.

Insgesamt ergaunerte die Frau 200 Euro. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler Wie die Polizei mitteilte, betrat die Täterin bereits am vergangenen Donnerstag gegen 15 Uhr ein Bekleidungsgeschäft am Markt in Oederan. Sie entschied sich für einen Artikel, bezahlte diesen mit einem 200-Euro-Schein und ließ sich das Wechselgeld auszahlen. Doch plötzlich begann die Käuferin eine Diskussion über den Preis der erworbenen Ware und bat um Rücknahme. Die Verkäuferin ging dem Wunsch nach, übergab den 200-Euro-Schein an die Unbekannte und diese wiederum den bezahlten Artikel und das Wechselgeld. Allerdings behielt sie sich - zunächst unbemerkt - von der Verkäuferin einen 100-Euro-Schein des Wechselgeldes ein. Doch damit noch nicht genug: Die Käuferin suchte sich einen neuen Artikel aus und der Verlauf wiederholte sich. Sie bezahlte den Artikel mit einem 200-Euro-Schein wollte kurz darauf die Ware wieder zurückgeben. Erneut behielt sie sich den 100-Euro-Schein des Wechselgeldes ein und verschwand. Erst im Nachgang bemerkte die Verkäuferin den Diebstahl von insgesamt 200 Euro.

Auch in Frankenberg versuchte sie ihr Glück