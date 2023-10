Fit machen für den Klimawandel: Sind Tannen die Rettung für unsere Wälder?

Erzgebirge - "Miriquidi" - Finsterwald. So nannte man im frühen Mittelalter ehrfürchtig das Erzgebirge . Seine tiefen Wälder, in denen Tannen, Fichten und Buchen wuchsen, flößten den Menschen Respekt ein.

Er leitet den Forstbezirk Eibenstock und begleitet an diesem Tag vier Mitarbeiter bei einer besonderen Mission: Zapfenernte zur Samengewinnung bei den Weißtannen.

"Die Weißtanne braucht ein gewisses Maß an Feuchtigkeit, deshalb kann sie nicht überall die Fichte ersetzen. Aber hier im Mittelgebirgsraum Sachsens kann sie gut wachsen", sagt Clemens Weiser (41).

Doch diese Wälder fielen, als die Menschen dort anfingen, Siedlungen zu bauen, Erze zu suchen und zu verarbeiten. Heute dominiert die Fichte in den Wäldern und Weißtannen sind absolute Raritäten. Das ändert sich langsam.

Clemens Weiser (41) leitet den Forstbezirk Eibenstock. Die gezielte Ernte von Saatgut ist nötig, um den Bestand der Weißtannen im Forst zu mehren. © Uwe Meinhold

Forstmeister Thomas Schmidt (60) steht auf einer Hebebühne in etwa 30 Metern Höhe und pflückt die Zapfen einer imposanten Weißtanne ab. Sein Kollege Michael Münzner (53) neben ihm sammelt die harzigen Früchte des Baumes in einem Sack. Die beiden arbeiten flink, Hand in Hand.



Keine hundert Meter von beiden entfernt kämpft sich Peter Hahn (60) in etwa 20 Metern Höhe durchs Geäst einer anderen Weißtanne. Hahn trägt einen Klettergurt, hängt gesichert an einem Seil. Auch seine Finger greifen emsig nach den Zapfen, klauben sie ab, um sie zu bergen.

"Etwa 20 bis 30 Kilogramm Zapfen können wir pro Baum ernten. Rund zehn Prozent des Zapfengewichts sind Samen", berichtet Weiser. 2023 ist ein schlechtes Zapfenjahr. Nur bei einem einzigen Weißtannen-Bestand in Sachsen lohnt sich die Ernte.

Weiser rechnet damit, dass insgesamt 300 Kilogramm Zapfen bei Eibenstock geerntet werden können. Im Vorjahr waren es noch sechs Tonnen.