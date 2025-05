So viel verdienten die Sachsen im vergangenen Jahr

Lehrerinnen und Lehrer gehörten in Sachsen 2024 zu den Gutverdienern - im Schnitt. © MARK SAMPSON, mark@thribe.co.za

Am geringsten wurde in Sachsen im Gastgewerbe (2697 Euro) und in der Fischerei sowie in der Land- und Forstwirtschaft (3001 Euro) verdient, am meisten in der Energieversorgung mit 5107 Euro, vor allem aber im Bereich Erziehung und Unterricht (5129 Euro), so das Statistische Landesamt Kamenz.

Bundesweit wurde 2024 übrigens im Schnitt 5186 Euro brutto monatlich verdient.



Im Freistaat lag der Bruttojahresverdienst inklusive Sonderzahlungen 2024 für Beschäftigte in Vollzeit und mit einem anerkannten Berufsabschluss bei durchschnittlich 43.818 Euro.

Wer einen Meister-, Techniker- oder Fachschulabschluss vorweisen konnte, kam im Durchschnitt auf 57.460 Euro pro Jahr, so das Landesamt. Personen mit Bachelorabschluss verdienten 59.590 Euro, mit Masterabschluss 76.015 Euro.