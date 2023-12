Fliegen mit Wasserstoff: Leipzigs Airport soll Vorreiter werden

Leipzig - Es ist der Traum vom Fliegen ohne Erdöl: Der Leipziger Flughafen soll als einer der ersten in Europa klimaneutral werden. Dazu wird rund um das Luftdrehkreuz eine gigantische Wasserstoff-Infrastruktur aufgebaut. Projektpartner sind neben Airbus, DHL und Condor der südafrikanische Chemie-Gigant Sasol und der norddeutsche Wasserstoffproduzent HH2E.

Am Montag ließ sich Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (49, SPD) auf seiner "Wasserstoff-Tour" das Projekt erklären. © Patricia Bartos/dpa

Ende September hatten die Unternehmen eine gemeinsame Absichtserklärung abgegeben, den Leipziger Airport zum Zentrum für emissionsfreie Flugkraftstoffe auf Basis von grünem Wasserstoff, in Fachkreisen eSAF genannt, auszubauen. Auf seiner Wasserstoff-Rundreise ließ sich Wirtschaftsminister Martin Dulig (49, SPD) gestern vor Ort das Projekt "NetZero LEJ" erklären.



Die Vision: Die Produktionskette soll in Thierbach bei Borna beginnen. Wo einst das alte Kohlekraftwerk stand, errichtet HH2E in den nächsten zwei Jahren eine große Wasserstoff-Produktion. Bis zu 60.000 Tonnen mit Sonnen- und Windenergie gewonnener Wasserstoff sollen hier einmal pro Jahr produziert werden. Eine weitere Großanlage entsteht in Lubmin (Vorpommern).

Dieser "grüne" Wasserstoff wird dann von Sasol mittels Fischer-Tropsch-Technologie zum neuen Flugzeugtreibstoff eSAF veredelt. Wo genau die Südafrikaner ihr Werk errichten, ist noch unklar.

Es soll jedoch nicht weit entfernt vom Leipziger Flughafen entstehen und perspektivisch alle ostdeutschen Landeplätze mit eSAF versorgen.