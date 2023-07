Flüchtlinge im Rapsfeld: Minister warnt vor "Sollbruchstelle"

Im Kofferraum hatte ein Schleuser (24) die Flüchtlinge regelrecht gestapelt. © Bundespolizei

So entdeckten die Fahnder in Löbau nach Hinweisen aus der Bevölkerung in einem Rapsfeld und einer Kleingartenanlage zwölf Syrer, die zuvor auf einem Supermarkt-Parkplatz abgesetzt worden waren.

Fast zeitgleich fanden die Ermittler 13 Syrer im Gebiet des Albrechtsbachs in Bautzen.

Zumindest bei Breitenau konnten Bundespolizisten einen Schleuser (24) auf der A17 stellen. Der Ukrainer hatte im Kofferraum seines Chrysler sieben Iraker und einen Syrer ohne jegliche Sicherung.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (62, CDU) fürchtet eine Überforderung. Die Zuwanderung müsse begrenzt werden, sonst werde man an eine "Sollbruchstelle kommen", sagte er dem MDR.