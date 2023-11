Freiberger Forscher sehen Abraumhalden als Schatzkammern

Freiberg - Wenn China den Hahn zudreht, dreht auch Sachsen wirtschaftlich am Rad. Um bei den für die Glasfasertechnik oder die Halbleiterindustrie wichtigen (Halb-)Metallen Gallium und Germanium unabhängiger zu werden, wollen Freiberger Forscher das Potenzial von Abraumhalden nutzen.

Peter Fröhlich von der TU Bergakademie Freiberg füllt Germaniumoxid in eine Schale. Die Forscher um Direktor Martin Bertau (54) sind sich sicher, seltene Metalle auch ohne "klassischen Bergbau" in Sachsen gewinnen zu können. © dpa/Hendrik Schmidt

"Wir sind kein rohstoffarmes Land", sagt Martin Bertau (54), Direktor des Instituts für Technische Chemie der Bergakademie Freiberg. Die Vorkommen liegen sozusagen auf Halde.

Gallium etwa komme in höherer Konzentration in Bauxit vor, dem Grundstoff für Aluminium. Bei dessen Herstellung bleibt Rotschlamm übrig, der auf Deponien landet wie der des einst größten europäischen Aluminiumwerks in Lauta (Kreis Bautzen).

"Wir wollen ein Pilotprojekt entwickeln und arbeiten an einer Machbarkeitsstudie", erklärt Sylvio Piatke von der Stabsstelle Strukturwandel im Rathaus der Stadt. Die Idee sei, den Rotschlamm komplett zu verwerten, als Baustoff etwa.



Kreislaufwirtschaft ist ganz im Sinne der neuen sächsischen Rohstoffstrategie. "Das spart Material und Energie und macht uns unabhängiger von Rohstoffimporten aus dem Ausland", sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (49, SPD) in der vergangenen Woche.