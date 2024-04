Wegen Solarpark - Landrat reagiert auf Naturschützer: "Klimaschutz steht weit über Artenschutz!"

Freiberg - Der Plan für ein solares Giga-Kraftwerk in Mittelsachsen stößt bei Naturschutzverbänden auf heftige Ablehnung. Landrat Dirk Neubauer (53, parteilos) hatte das Projekt von 1000 Hektar Photovoltaik-Anlagen, das im Zuge der Rettungsbemühungen um den Solarhersteller Meyer Burger in Freiberg entstanden war, angeschoben.

Der kritisierte Landrat feuert per Videobotschaft in den sozialen Netzwerken zurück: "Selbsternannte Umweltschützer erzählen irgendwas über Flächenfraß. Ich bin ratlos, warum bei Projekten, die nach vorn gerichtet sind immer das Haar in der Suppe gesucht wird."

Neubauers Standpunkt: "Klimaschutz steht weit über Artenschutz!"