Geklaute Simson geortet: Polizei findet bei Durchsuchung noch mehr

Freiberg - In Freiberg konnte eine geklaute Simson per Ortung wiedergefunden werden.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung kamen noch weitere Dinge zum Vorschein. (Symbolfoto) © 123rf/lukassek

Am Sonntagabend führte das in seiner Simson S51 eingebaute Ortungssystem den Besitzer (49) in die Paul-Müller-Straße. Dort allerdings fand er sein Bike im Wert von circa 2000 Euro nicht vor. Nach Polizeiangaben war das Zweirad zuvor in der Weisbachstraße gestohlen worden.

Der 49-Jährige rief die Polizei, die den Wohnblock genauer unter die Lupe nahm. In einem abgeschlossenen Kellerabteil entdeckten die Beamten dann das gestohlene Moped.

Beim 34-jährigen Kellernutzer folgte dann eine Durchsuchung. Auch ein Diensthund kam zum Einsatz.

"Neben der gestohlenen Simson im Keller fanden die Polizisten in der Wohnung des Deutschen noch die mutmaßlich dazugehörige Fahrzeugbatterie. Außerdem stießen die Beamten u.a. noch auf mehrere Tütchen unterschiedlicher Drogen, vorwiegend Marihuana, sowie illegale Pyrotechnik und stellten dies sicher", teilte die Polizei am Montag mit.