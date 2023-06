Polizei nimmt sich Zweiradfahrer vor: Mehrere Buß- und Verwarngelder bei zweitägiger Kontrolle

Freiberg - Die Polizei hat in den vergangenen Tagen in Mittelsachsen vor allem Fahrräder im Blick gehabt. In Freiberg fand eine zweitägige Komplexkontrolle statt. Nun hat die Polizei Bilanz gezogen.

In Freiberg und Umgebung wurden am Dienstag und Mittwoch vor allem Radfahrer kontrolliert. (Symbolbild) © vitpho/123 RF

Die Maßnahmen begannen am Dienstag an drei Schulen in Freiberg, Brand-Erbisdorf und Eppendorf, ab dem Nachmittag konzentrierten sich die Kontrollen auf Freiberg. Am Mittwoch wurden die Überprüfungen an den Schulen und im Stadtgebiet fortgesetzt.

"Mit den beiden Aktionstagen wollten wir das Thema Fahrradverkehr erneut in den Fokus rücken. Ziel ist nicht ein Abstrafen, sondern den Fahrradverkehr in Freiberg für alle sicherer zu machen. Mit dem auch hier zunehmenden Fahrradverkehr sind gegenseitige Rücksichtnahme aber auch regelkonformes Verhalten aller Verkehrsteilnehmer wesentliche Punkte, um Unfälle und Konflikte zu vermeiden", erklärt Polizeirat Andreas Felgner (48), Leiter des Polizeireviers Freiberg.

Wie die Polizei mitteilte, wurden an beiden Tagen insgesamt 327 Fahrzeuge kontrolliert, darunter 270 Fahrräder, von denen 177 Mängel aufwiesen.

Außerdem wurden auch 21 Kleinkrafträder genau unter die Lupe genommen. Bei neun gab es Beanstandungen.