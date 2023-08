Sexuelle Belästigung im Schwimmbad: 40- und 14-Jährige von Jugendlichen begrapscht

Freiberg - Unmöglich! Am Wochenende soll es im Freiberger Freizeitbad zu sexuellen Übergriffen gekommen sein.

Die Polizei geht ersten Hinweisen zu den Tätern nach. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/lukassek, 123rf/suwatwongkham

Wie die Polizei am Montag mitteilte, besuchten eine 40-jährige Frau und ein 14-jähriges Mädchen am Samstagabend ein Schwimmbad in der Johann-Sebastian-Bach-Straße.

Gegen 19.30 Uhr hielten sie sich gemeinsam mit anderen Personen im Strudelbecken auf, als die beiden jeweils von einem Jugendlichen am Hintern und an den Beinen unsittlich berührt wurden.

Die Betroffenen wandten sich an das Badpersonal, welches die beiden Jugendlichen wie auch deren Begleiter des Freizeitbades verwies. Anschließend informierten die Betroffenen die Polizei und erstatteten Anzeige.