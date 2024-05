02.05.2024 06:40 2.133 Windkraft-Gegner schreiben Brief an MP Kretschmer

Windkraft-Gegner aus Sachsen wenden sich in einem offenen Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU). Sie sorgen sich um Lärm, Schattenwurf und Co.

Von Bernd Rippert

Freiberg/Oberschöna - Mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) und alle Parteien im Landtag protestiert die Bürgerinitiative "Windkraftstammtisch Kleinwaltersdorf/Kleinschirma" gegen den seit 2021 geplanten Bau von vier Windrädern.

An Michael Kretschmer (48, CDU) richtet sich die Forderung, den Windradbau zu stoppen. © Hendrik Schmidt/dpa Die Stadtwerke Leipzig planten den Bau von 246 beziehungsweise 218 Meter hohen Anlagen auf Flächen der Agrargenossenschaft Kleinschirma sowie eines weiteren Grundbesitzers. Die nach eigener Aussage mehr als 100 Mitglieder des "Windkraftstammtischs" nennen folgende Hauptargumente gegen den Bau: keine Anwohnerbeteiligung, Brutgebiete geschützter Arten, Verletzung des Mindestabstands zu Wohngebäuden, Lautstärke, Schattenwurf und andere Pläne der Gemeinde (Solarpark). Windräder erheben sich über den Feldern: Einen solchen Anblick wie hier in Mittelsachsen will der Windkraftstammtisch nicht. © Petra Hornig Zudem verweisen die Windkraftgegner im Brief auf die Gefahren bei Bränden von Rotorblättern, wie zuletzt bei Clausnitz passiert.

