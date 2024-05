Mini-Erdbeben-Messgerät für Freiberg

Freiberg - Wenn der Boden bebt, kommen sie zum Einsatz: Seismometer oder Erdbebenmessgeräte. Eine Miniversion wurde am Dienstag im Freiberg-Kolleg vorgestellt.

Das Gerät registriert vor allem Bewegungen im Erdreich, die in einem Radius von 1000 Kilometern auftreten.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Bergakademie Freiberg.

An 20 sächsischen Schulen gibt es bereits so eine Vorrichtung.

Über das Netz haben Benutzer einen Überblick über alle Erschütterungen im Umkreis. © Sven Gleisberg

Ist eine Erschütterung mehr als 1000 Kilometer entfernt, laufen Wellen durch den Erdmantel oder sogar den Erdkern. Liegen Erdstöße näher, dann gehen die Wellen lediglich durch die Erdkruste.

Warum wurde das Messgerät am Dienstag in Freiberg installiert? "Wir wollen junge Leute begeistern für Naturwissenschaften, und das geht natürlich über so einen praktischen Bezug", erzählt Olaf Hellwig.

Die Dauerleihgabe können Schüler der höheren Jahrgangsstufen im Wahlfach Geophysik ausprobieren.

"Das Gerät macht Erdbeben sichtbar und überall, wo man Daten hat, kann man darauf zugreifen.