Ganztags-Betreuung für Grundschüler kommt in Sachsen bis 2029

Personal, das wegen der aktuell sinkenden Geburtenzahlen frei wird, soll zudem in den Einrichtungen gehalten werden.

Das Ministerium verweist in diesem Zusammenhang auf erfolgreiche Ausbildungs- und Qualitätsoffensiven bei den Erziehern.

Grundsätzlich kooperieren in Sachsen dabei Kindertageseinrichtungen (Hort) und Schulen (Betreuungsquote der Hortkinder: 87 Prozent). Nach Einschätzung des Ministeriums erhöht sich der Personalbedarf im Hortbereich bis 2026 um etwa 200 Vollzeitstellen.

"Wenn wir die Qualität der Bildung weiter stärken wollen, sollten wir an dem Personaltableau in den Kindertageseinrichtungen festhalten und den Rückgang der Kinderzahlen als demografische Rendite nutzen", so Piwarz.