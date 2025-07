Kontrollen auf beiden Seiten: So läuft jetzt der Verkehr an der Grenze zu Polen

Görlitz - Seit Oktober 2023 wird die Grenze zu Polen kontrolliert, wiesen Grenzschützer tausende Ukrainer, Syrer, Afghanen zurück. Seit dem 8. Mai dürfen sie sogar Migranten mit Asylgesuch abweisen. Derweil blieb die Grenze nach Polen für Deutsche offen - bis Montag! Nun macht auch die polnische Grenzpolizei auf harten Hund: etwa an der Stadtbrücke Görlitz.

Alles in Kürze

Stau in Richtung Deutschland ist zwischen den Grenzstädten Zgorzelec und Görlitz seit Längerem Alltag. © Thomas Türpe

Dabei gibt es wohl kaum einen Flüchtling, der freiwillig aus Deutschland nach Polen einreist - Sozialleistungen und Aufnahmebereitschaft sind dort viel geringer.

Die vorerst bis 5. August befristeten Kontrollen haben eher symbolischen Wert, sagt Grenzpolizist Jakob aus Zgorgelec zu TAG24: "Wir machen wie die Deutschen Stichprobenkontrollen und zeigen Präsenz."

Immer wieder hatten polnische Politiker die deutschen Grenzkontrollen kritisiert. Es habe sogar das Gerücht kursiert, dass die Deutschen gezielt Straftäter über die polnische Grenze bringen wollten, erzählt Hotelier François Fritz (65) aus Görlitz.

Er spaziert täglich über die Stadtbrücke, ist mit einer Polin verheiratet und verfolgt die Debatten genau. "Ich glaube nicht, dass die Kontrollen lange andauern werden. Sie sind auf jeden Fall ein Hindernis für die deutsch-polnische Zusammenarbeit."

So empfindet auch Piotr (53), der beim Anblick bewaffneter Grenzwächter in Zgorgelec ausruft: "Das ist einfach traurig! Wir leben doch in Europa."