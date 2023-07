Garantiert schwindelfreie Experten rüsten derzeit Hunderte Windräder in Sachsen um!

Dresden - 881 Windräder drehen sich derzeit in Sachsen . Die meisten davon müssen bis Jahresende umgerüstet sein - damit sie nachts nicht ständig blinken, Anwohner also entlastet werden. Fachleute installieren dafür in luftiger Höhe neue Technik und müssen dazu auch im Freien arbeiten.

Um dort hinaufzukommen, muss Schacht erst einmal in eine Art simplen Aufzug steigen, der im Fachjargon "Aufstiegshilfe" heißt. Ruckelnd und zuckelnd hievt die klapprige Kiste maximal zwei Personen langsam in die Höhe.

Einer davon ist Eric Schacht (36) von der Dresdner VSB-Gruppe. Etwa viermal im Monat wechselt er seinen Platz am Schreibtisch mit den "Herzkammern" dieser Energieform: den "Gondeln" in der Mitte der drei Rotorblätter.

Der Steuerschrank stecke voller Technik und Detektoren, die zum Beispiel melden, wenn sich Eis an der Nabe bildet oder ein loses Teil - was normalerweise nicht passiert - Geräusche verursacht.

"Aber auch Netzbetreiber und Direktvermarkter können die Anlagen stoppen." Erstere, wenn zum Beispiel an heißen, windigen Wochenenden sonst mehr Strom erzeugt als verbraucht werden würde, dem Netz also eine Überlastung droht.

Projektmanager Schacht öffnet die Kranluke in 100 Meter Höhe – von hier könnte er sich im Notfall auch abseilen. © Steffen Füssel

In festgelegten Abständen werden die Windenergieanlagen, wie die Räder offiziell heißen, von unten nach oben exakt überprüft.

Einmal von den Betreiberfirmen selbst, aber auch z. B. vom TÜV. Selbst in die Rotorblätter gehen dann Fachleute hinein und prüfen alles auf eventuelle Schadstellen.

Momentan haben die Betreiber der Anlagen auch damit zu tun, die Windräder auf eine "bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung" umzurüsten. Das soll laut Gesetz bis Jahresende geschehen und betrifft alle Windräder, bis auf die ganz alten.

Im Klartext: Während die Anlagen bisher die ganze Nacht hindurch rot geblinkt haben, sollen sie künftig nur noch dann ein (Infrarot-)Signal absetzen, wenn sich ein Flugzeug nähert.

Dessen Transponder-Signal muss dazu von einem Empfänger im Windpark (wird nicht an jedem einzelnen Windrad installiert) aufgenommen werden. Und um die roten Lampen umzurüsten, die meist auf den Gondeln, also den Naben, verbaut sind, muss Eric Schacht heute eine Luke öffnen, sich mittels Gurtzeug gesichert in die Höhenluft lehnen und mit Werkzeug an der Leuchte hantieren.

"Schwindelfrei sollte man in meinem Beruf schon sein", sagt der Projektmanager für technische Betriebsführung, der diesen Teil seiner Arbeit aber sichtlich genießt. Verständlich: Wer darf schon während der Dienstzeit so einen Ausblick genießen?