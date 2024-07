Garten-Galinas nächster Streich: Zwiebeln in XXL

Delitzsch - In Nordsachsen ist sie eine Kleingarten-Instanz: Galina Kuschel feiert in ihrer Delitzscher "Oase" Jahr für Jahr spektakuläre Zuchterfolge, die sie auf TikTok präsentiert. Jetzt schickt sich die 49-Jährige an, Sachsens Zwiebelkönigin zu werden.