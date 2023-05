Geld fehlt, Betriebskosten explodieren: Sachsens Wohngenossen fürchten die Zukunft

Dresden - Günstige Bleiben, die allen gehören: Jeder fünfte Mieter in Sachsen lebt in einer Genossenschaftswohnung. Doch Krisen, Krieg und Inflation machen auch nicht vor dem Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG) halt. VSWG-Vorstand Mirjam Philipp wird es "angst und bange, wenn das so weitergeht".