Weihnachtliches Lichter-Spektakel in Sachsen lockt Zehntausende an

Markkleeberg/Dresden - Mehr als 200.000 Menschen sind seit Mitte November wieder durch die illuminierten Parks von Schloss Pillnitz in Dresden und Markkleeberg bei Leipzig gewandelt.

Wie hier im Dresdner Schlosspark Pillnitz erstrahlten Hunderttausende Lichter. © Robert Michael/dpa

Die Organisatoren sprachen in einer Mitteilung von einer "erneut starken Saison" mit rund 120.000 Besuchern in Pillnitz und zeigten sich auch mit der Leipziger Bilanz von erneut knapp 85.000 "sehr zufrieden". Die Resonanz an beiden Orten lag auf Vorjahresniveau - trotz gestiegener Inflation.

Über eine Million Lichtpunkte an Installationen und teils passende Musik ließen die einstige fürstliche Sommerresidenz aus dem 18. Jahrhundert in Pillnitz zum sechsten Mal seit 2018 im Advent allabendlich erstrahlen.

Auf rund zwei Kilometern Rundweg sind dabei Dutzende, zum Ort passende Licht- und Klanginstallationen arrangiert - wie seit 2023 auch im Herfurth'schen Landschaftspark Markkleeberg.

Dresden und Leipzig gehören zu aktuell 15 "Christmas Garden"-Stätten in Europa.