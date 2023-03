Glatteisunfall auf B98: Auto gerät ins Schleudern - hoher Sachschaden

Rammenau - Am heutigen Montagmorgen wurde die Straßenglätte zwei Verkehrsteilnehmern auf der B98 zwischen Rammenau und Burkau (Landkreis Bautzen) zum Verhängnis.

Auf der B98 stießen ein roter Kia und ein silberner VW Kleinbus zusammen. Es entstand ein hoher Sachschaden. © Rocci Klein

Wie die Polizeidirektion Görlitz auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war die Fahrerin (26) eines roten Kia Picanto gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 98 in Fahrtrichtung Rammenau unterwegs, als sie in einer Kurve aufgrund der Witterung mit ihrem Fahrzeug-Heck in den Gegenverkehr geschleudert wurde.

Dabei kollidierte die 26-Jährige mit einem entgegenkommenden VW Kleinbus (Fahrerin: 46), wodurch beide Wagen stark beschädigt wurden.

Die zwei Verkehrsteilnehmer mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die B98 konnte während der Bergung, die gegen 08.45 Uhr abgeschlossen war, wechselseitig befahren werden.