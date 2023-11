Gleich drei neue Anlagen in Sachsen: Umweltminister Günther macht mächtig Wind!

Glaubitz - Endlich etwas Rückenwind für die Erneuerbaren in Sachsen : In einem der größten Windparks im Freistaat laufen nun drei neue Windkraftanlagen. Für Sachsens Energie-, Landwirtschafts- und Umweltminister Wolfram Günther (50, Grüne ) ein Grund zum Feiern.

Am Mittwoch demonstrierten Landwirte mit rund 300 Treckern vor dem Sächsischen Landtag gegen die verspätete Auszahlung. Sie sind nicht als einzige betroffen. © Holm Helis

Der musste in den vergangenen Wochen einiges an Kritik einstecken. Zuerst für den dürftigen Zubau von Windkraftanlagen, zuletzt für die verspäteten Zahlungen an die Landwirte.

Am gestrigen Freitag strahlte Günther wieder. Gemeinsam mit SachsenEnergie-Chef Frank Brinkmann (56) feierte er drei neue Windräder im Windpark Streumen bei Glaubitz.

"Das ist ein Vorzeigeprojekt der Energiewende. Der Industriebogen Meißen und das Energieland Sachsen werden heute gestärkt", sagte Günther.

Die drei neuen Anlagen für 25 Millionen Euro werden jährlich rund 34 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Das entspricht ungefähr einem jährlichen Strombedarf von 11.000 Haushalten. Im Freistaat gibt es insgesamt rund 2,1 Millionen Haushalte.

SachsenEnergie beteiligt die Kommunen Zeithain, Glaubitz, Nünchritz und Wülknitz mit der sogenannten Kommunalabgabe von 0,2 Cent pro Kilowattstunde.