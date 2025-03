Frühling da, Verkaufsstand kaputt: Beliebtem Eishändler ist der Wagen abgebrannt

Leider abgebrannt: Detlev Michel (69) trauert um seinen Eiswagen. © Thomas Türpe

Im Winter Callcenter, im Sommer Eiswagen, so sah Michels Berufsleben ab 2009 aus. Seit er in Rente ist, gibt es nur noch den Eiswagen.

Auf dem Lidl-Parkplatz in der Reichenbacher Straße ist der Wagen mittlerweile eine feste Institution. "Eigentlich ab April, aber wenn das Wetter mitspielt, auch eher."

Diesmal wurde daraus nichts: "Der Vermieter hat mich angerufen", sagt Michel über den 12. Februar. "Ich bin hingefahren wie der Teufel!"

Doch in der Garage an der Kamenzer Straße war für ihn nichts mehr zu retten: "Das war eigentlich nur ein Schwelbrand, nichts Großes. Aber am Eiswagen entstand Totalschaden."

Dabei sollte es gerade jetzt losgehen. "Wir wollten am vergangenen Wochenende starten." Glück für ihn: Die Versicherung ersetzt den Schaden, auch den Verdienstausfall.