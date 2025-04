20 Jahre nach Totschlag: Polizei schnappt Täter bei Reisebus-Kontrolle

Schnell stellte sich heraus, dass es einen internationalen Haftbefehl aus dem Jahr 2018 gab. Der Mann wurde in seiner Heimat wegen Totschlags im Jahr 2005 gesucht. In Brasilien warten dafür 18 Jahre Gefängnis auf ihn.

Nun muss das Oberlandesgericht in Dresden entscheiden, ob der Mann ausgeliefert wird. So lange bleibt er in Sachsen in Gewahrsam.