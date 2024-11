Mega-Stau auf der A4 - Störung am Tunnel Königshainer Berge

Görlitz - Aufgrund einer Störung an der Feuerlöschanlage im Tunnel Königshainer Berge kommt es zu massiven Verkehrseinschränkungen auf der A4 . Die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt.

Der Tunnel ist in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild) © dpa/Arno Burgi

Seit Freitagmorgen 7 Uhr geht auf der A4 nichts mehr.

Nach ersten Informationen kam es am Morgen in Teilen des Landkreises Görlitz zu einer Störung in der Trinkwasserversorgung. Auch die Löschanlage im Autobahn-Tunnel Königshainer Berge war betroffen. Das Nadelöhr musste daraufhin komplett gesperrt werden, hieß es von der Görlitzer Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Folge: Es kommt zu reichlich Stau auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz.

Wann der Tunnel wieder befahrbar ist, war am Vormittag noch unklar. Autofahrer werden gebeten, den Stau zu umfahren. Eine Umleitung wurde eingerichtet.