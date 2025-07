15.07.2025 19:43 1.309 Feuer auf dem Hochschul-Campus: Jugendliche sollen gezündelt haben

Feuer an der FH. In einem leerstehenden Gebäude am Zittauer Stadtring brach ein Feuer aus. Jugendliche sollen dort gezündelt haben.

Von Adrian Schintlmeister

Fahndung nach den Jugendlichen läuft Mehr anzeigen Die Feuerwehr wurde zum Campus gerufen. Dort hatte es in einem nicht genutzten Gebäude gebrannt. © SPM Gruppe Gegen 17.30 Uhr ging der erste Notruf ein. In einem leerstehenden Gebäude am Campus der Hochschule Zittau/Görlitz brach ein Feuer aus. Zeugen sahen noch, wie eine Gruppe Teenager aus dem Gebäude kam. Dann stieg schwarzer Rauch auf. Die Feuerwehr rückte sofort zum Feuerhaus an der Theodor-Körner-Allee aus. Gegenüber TAG24 bestätigte die Polizei den Einsatz. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden - ein größerer Schaden blieb glücklicherweise aus. Die Fahndung nach den Jugendlichen läuft, sagte ein Sprecher. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen sahen noch, wie mehrere Jugendliche aus dem Gebäude kamen. Dann stieg schwarzer Rauch auf. © SPM Gruppe Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, auch eine Drehleiter kam zum Einsatz.

