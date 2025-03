Warum kommt Hollywood nicht mehr nach "Görliwood"?

Der Stern von Görlitz strahlt nicht mehr ganz so hell wie vor zehn Jahren, als sich die Creme Hollywoods in der Stadt an der Neiße die Klinke in die Hand gab.

Von Thomas Staudt

2023 diente Görlitz als Kulisse für die RTL-Serie "Das Haus der Träume". Die letzte Hollywood-Produktion ist jedoch schon länger her. © picture alliance/dpa/RTL X Filme Creative Pool Der letzte Dreh, der im weiteren Sinne mit Hollywood in Verbindung gebracht werden kann, ist schon etwas her: "Werk ohne Autor" von 2018. Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck brachte es mit dem Streifen immerhin zu einer Oscar-Nominierung in der Kategorie "Bester nicht englischsprachiger abendfüllender Kinofilm". Im vergangenen September kam "Die Schule der magischen Tiere 3", zum großen Teil in Görlitz gedreht, in die Kinos. Auf der Berlinale feierte "Mit der Faust in die Welt schlagen" nach dem Roman des Görlitzers Lukas Rietzschel Premiere. Görlitz Lieber Benz fahren statt Schulden bezahlen: Polizei kassiert Luxuswagen ein Filmstart in den Kinos ist der 3. April. Im Herbst werden die nächsten beiden "Wolfsland"-Folgen mit Yvonne Catterfeld und Götz Schubert gedreht. Noch 2014 glänzte die Filmstadt in den Hollywood-Produktionen "Monuments Men" mit George Clooney und "Grand Budapest Hotel" mit einem Starring, das sich "von" schreiben darf, darunter Ralph Fiennes, Jeff Goldblum, Tilda Swinton und Owen Wilson.

2008 drehte Filmstar Kate Winslet (49) für die deutsch-amerikanische Produktion "Der Vorleser" in der Neißestadt. © DPA/Jens Trenkler

Auch Hollywood-Star Willem Dafoe (69) stand in Görlitz schon vor der Kamera - 2013 für "Grand Budapest Hotel". © DPA/Jens Trenkler

Lukas Rietzschel landete mit seinem Roman "Mit der Faust in die Welt schlagen" einen Bestseller. Verfilmt wurde er wo? In Görlitz selbstverständlich. © picture alliance/dpa/Paul Glaser

Görliwood: In Görlitz ist man nach wie vor guter Dinge