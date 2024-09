200 Jahre Geschichte mit vier Flügeln: Was Betreiber mit dieser Windmühle plant

Dresden - Unweit der Elbe steht im Dresdner Westen mit der Gohliser Windmühle ein kleines Juwel der Stadtgeschichte. Vielen wohl eher unbekannt, schickt sich das knapp 200 Jahre alte Bauwerk gerade an, zu neuem Ruhm zu gelangen. Das hat einen bestimmten Grund.

Betreiber Torsten Lein (51) öffnet am Sonntag die Türen der Gohliser Windmühle. © Norbert Neumann

So ziert die zwischen 1828 und 1832 errichtete Holländermühle das offizielle Dresdner Programm für den Tag des offenen Denkmals am Sonntag. Torsten Lein (51) freut das.

Er betreibt die Mühle seit Anfang des Jahres, kann hier Veranstaltungen mit bis zu 26 Gästen ausrichten.

Außerdem bietet die theoretisch noch funktionstüchtige Mühle ein kleines Museum und einen gemütlichen Biergarten mit Blick ins Grüne.



Dass die Mühle am Sonntag, genauso wie Dutzende andere Denkmäler in Dresden oder mehr als 500 in ganz Sachsen besucht werden kann, hat für Lein einen ganz bestimmten Grund.

"Das ist so ein schönes Bauwerk, wieso sollten die Türen verschlossen bleiben? Wir wollen sie öffnen, es den Menschen zeigen."