Grill-Saison in den Startlöchern: Aber wo und wie oft darf man als Mieter eigentlich grillen?

Leipzig/München - Der Wonnemonat Mai beginnt und mit ihm - spätestens - die Grillsaison. Für Wohnungsmieter ist das Brutzeln von Wurst & Co. auf dem Balkon, im Hof oder Garten eine besonders delikate Angelegenheit. Was ist da erlaubt und was nicht? Ein neues Urteil aus München setzt Leitplanken.