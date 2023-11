Grimma: Weihnachts-Tanne auf dem Marktplatz aufgestellt

Grimma - Rund zehn Tage vor der Eröffnung des Grimmaer Weihnachtsmarktes wurde am Montag der dazugehörige Baum auf dem Marktplatz aufgestellt.

Unter Polizeischutz wurde der Baum zum Marktplatz gebracht. © Medienportal Grimma

Am Montagmorgen war es so weit: Erst wurde die 15 Meter hohe und 2,8 Tonnen schwere Kolorado-Tanne auf einem Grimmaer Grundstück gefällt, danach wurde sie vom Unternehmen Kauerauf in die Innenstadt transportiert.

Gemeinsam mit Mitarbeitenden des Bauhofs sowie der Feuerwehr und unter Beobachtung der Polizei verankerte das Personal die Tanne dann in ihrer Halterung auf dem Marktplatz.

In den kommenden Tagen soll der Baum noch festlich geschmückt werden, sodass er pünktlich zum Start des Weihnachtsmarktes am 1. Dezember in vollem Glanz erstrahlen kann.