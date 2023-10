Großer Rettungseinsatz: Was war mit der Fahrerin (83) los? VW knallt gegen Strommast

Reinhardtsdorf-Schöna - Schwerer Unfall am gestrigen Dienstag gegen 13.25 Uhr. Eine 83-Jährige lenkte ihren weißen VW Polo gegen einen Pfeiler in Reinhardtsdorf-Schöna (Südöstlich von Bad Schandau).

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bekannt gab, war die Seniorin in der Straße Neue Siedlung in Richtung Forstamtsweg unterwegs. Dann geschah der Unfall aus noch ungeklärter Ursache.

Hinzu kam auch der Rettungshubschrauber Christoph 62 der DRF Luftrettung aus Bautzen sowie die Polizei vom Revier Pirna, die Mitarbeiter der Sachsen Energie und der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden.

Die Seniorin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, allem Anschein nach per Rettungswagen. Der Schaden am VW betrug knapp 6000 Euro, ein Fremdschaden entstand lediglich in geringer Höhe. Jetzt ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte.