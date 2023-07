Hacker scharf auf Corona-Hilfe? SAB wehrt Cyber-Angriffe ab

Festung aus Beton und Glas: der Neubau der Sächsischen Aufbaubank in Leipzig. © Ralf Seegers

Bei den registrierten Cyber-Attacken handelte es sich um sogenanntes Phishing, also betrügerische E-Mails, mit denen Nutzerdaten abgeschöpft werden.

Wie SAB-Vorstand Ronald Kothe (56) kürzlich berichtete, hatten es die Diebe auf tatsächlich existierende Adressen abgesehen.

Was sie damit wollten, darüber können wir nur Vermutungen anstellen, so Kothe. Nicht ausgeschlossen sei, dass die Täter anhand der Adressen gefälschte Anträge stellen wollten, um so unrechtmäßig an staatliche Zuschüsse zu kommen.

Pech für die Langfinger: Die Attacken wurden schnell bemerkt und abgewehrt.

Auch sonst kann sich die Pandemie-Bilanz der Bank sehen lassen. Allein 2022 zahlte sie reguläre Corona-Hilfen in Höhe von 596 Mio. Euro aus, die meisten als Zuschüsse.