Heftiger Unfall in Dresden: Ford erfasst Fußgänger!

Am Donnerstagabend kam es in der Coventrystraße in Dresden zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Auto mit einem Fußgänger zusammenstieß.

Von Isabel Klemt

Dresden - Am Donnerstagabend kam es aus der Coventrystraße in Dresden zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Der Autofahrer (20) stieß aus bisher noch ungeklärter Ursache mit einem 40-jährigen Mann zusammen. © Roland Halkasch Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage erklärte, ereignete sich der Verkehrsunfall am Abend gegen 21.30 Uhr auf Höhe der Kreuzung Coventrystraße/Harry-Dember-Straße. Der Autofahrer (20) stieß aus bisher noch ungeklärter Ursache mit einem 40-jährigen Fußgänger zusammen, der durch den Aufprall weggeschleudert wurde und dabei lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Er wurde durch das Kriseninterventionsteam seelsorgerisch betreut. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wurde auf etwa 1500 Euro geschätzt. Aufgrund des Unfalls war die Coventrystraße für fast drei Stunden in landwärtiger Richtung gesperrt. Der Einsatz war gegen Mitternacht abgeschlossen. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, um die genaue Ursache des Vorfalls zu klären.

Titelfoto: Roland Halkasch