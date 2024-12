Heiß auf Eis! Auf diesen Bahnen schlittern Sachsen in den Winter

Die Schlittschuhe werden geschnürt und dann heißt es wieder ab aufs Eis. © Gpoint Studio

In Zwickau gleiten bis zu 250 Gäste täglich über die 800 Quadratmeter große Natureisbahn der Diakonie Westsachsen. Die Eisfläche erfreut sich großer Beliebtheit.

"Wir sind für viele Zwickauer die einzige Anlaufstelle, um Wintersport zu betreiben", sagt Elfried Börner (65) von der Eisbahn Zwickau. Events wie "Partys on Ice" und kostenlose Weihnachtsmann-Aktionen für Kinder machen die Location zum Publikumsmagneten.

In Dresden begeistert die Eisbahn am Weißen Hirsch. Auf 1250 Quadratmetern erleben die Besucher eine winterliche Traumkulisse, die noch schöner werden wird, sobald es schneit. "Wir freuen uns auf Schnee, denn mehr Romantik und Weihnachtsstimmung als im verschneiten Wald mit Eisbahn, Glühwein und Quarkbällchen findet man nirgendwo mitten in der Stadt", schwärmt Manuela Gräber vom Organisatorenteam bean&beluga.

Neben Eisdiscos locken Puppentheater und ein Markt für Handgemachtes.