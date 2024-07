31.07.2024 08:06 Hier gibt es Open-Air-Kino auf Bergkuppen, im Garten oder im Reitstall

Im Erzgebirge, Vogtland und in Chemnitz werden Euch Open-Air-Kinoabende an ungewöhnlichen Orten angeboten. So auch auf Bergkuppen oder im Reitstall.

Von Mandy Schneider

Eibenstock - Im Sommer gedeiht Kinokultur an ungewöhnlichen Orten: Das Festival "Moviequidi" im Erzgebirge zeigt auf Bergkuppen, im Garten oder Reitstall Filme und ein passendes Programm. Durchs Vogtland tourt ein Kinobus. In Chemnitz flimmert es im Innenhof eines Möbelhauses. Vereins-Chefin Anja Baumgärtel (27) brachte am gestrigen Dienstag Kinokultur an den Adlerfelsen in Eibenstock. © Maik Börner Erst Sesselbahn - dann Freiluftkino. Am gestrigen Dienstag hatte das Wander- und Erlebniskino Eibenstock seine Leinwand am Adlerfelsen aufgebaut. "Wir wollen das Kino zurück aufs Land bringen", sagt Anja Baumgärtel (27), die mit elf weiteren Vereinsmitgliedern seit 2023 Sommerkino in der Region organisiert. Zwischen Kindervorstellung am Nachmittag und Familienfilm am Abend gibt es ein auf den Film abgestimmtes Programm. Sachsen Heute Hitze und Gewitter in Sachsen erwartet "Voriges Jahr hatten wir 2500 Besucher, dieses Jahr könnten es doppelt so viele werden." Die Kinogäste in Wurzelrudis Erlebniswelt nahmen in Liegestühlen neben dem Sessellift Platz. © Maik Börner Kino mit Aussicht: Gratis zum Film gab es für die Besucher den Blick über Eibenstock. © Maik Börner Der Tuffner Hof in Chemnitz lockt schon seit Jahren Fans zu Kino, Essen und Livemusik. © Ralph Kunz Beliebte Filmabende im Innenhof eines Möbelhauses Dank des Oldtimer-Busses und eines rührigen Vereins kommt im Vogtland das Kino wieder aufs Dorf. © Inselkino Rodewisch Mit einem zum Minikino umgebauten Robur-Bus tuckert das Inselkino Rodewisch durch das Vogtland. "Im Bus gibt eine Leinwand in Busbreite, Platz für maximal 20 Leute und neben dem Film auch Zeit, miteinander zu reden oder für ein Filmquiz. Wir besuchen Kindergärten, Schulen und Seniorenheime", erzählt Vereins-Chef Matthias Ditscherlein (35). Für mehr Zuschauer gibt's das Open-Air-Dorfkino - das nächste Mal am 23. August in Reichenbach. Die sommerlichen Filmabende im Innenhof des Chemnitzer Möbelhauses Tuffner sind kein Geheimtipp mehr: Wer Freilicht-Kino mit Livemusik und passendem Menü genießen will, muss rechtzeitig buchen. "Am schnellsten ausverkauft sind immer unsere 'Französischen Nächte'", so Maret Wolff (47) vom Metropol-Kino. "Und falls Regen naht, ziehen wir ins Metropol um."

Titelfoto: Bildmontage: Maik Börner (2), Inselkino Rodewisch