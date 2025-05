Unsere Partnerstädte - Das sind Sachsens Freunde in der Welt

Weltweit - Am letzten Sonntag im April wird traditionell der Welttag der Partnerstädte begangen. Wusstet Ihr nicht, oder? Wahrscheinlich, weil dieser Tag durch die vielen Konflikte in der Welt gerade ziemlich untergeht. So liegen etliche Städtepartnerschaften auf Eis. Schade eigentlich! Denn mehr als 250 sächsische Städte und Gemeinden unterhalten Städtepartnerschaften in aller Welt. Die Gründe für eine Partnerschaft sind dabei sehr verschieden.