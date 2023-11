Hier in Sachsen entsteht die modernste Zahnarztpraxis des Freistaats

In Radebeul entsteht momentan die modernste Zahnarztpraxis Sachsens. TAG24 hat sich schon einmal angesehen, was das Zahnatelier so besonders macht.

Von Max Patzig

Radebeul - In Radebeul (Landkreis Meißen) entsteht momentan die modernste Zahnarztpraxis Sachsens. TAG24 hat sich schon einmal angesehen, was sie so besonders macht.

In dieser historischen Villa in Radebeul entsteht derzeit die modernste Zahnarztpraxis Sachsens. Wer zum Zahnarzt muss, macht das selten freiwillig, sondern, weil er muss oder aber es einfach mal wieder an der Zeit ist. Nicht weniger als das will das Zahnatelier in Radebeul (Prof.-Wilhelm-Ring 26) ändern. Dort kümmern sich ab Mitte Januar die Zahnärzte Dr. Christian Lachmann (33) und Claudia Vogtländer (27) sowie Praxismanagerin Madeleine Fink (25) um die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Patienten. Damit es für diese so angenehm wie nur möglich wird, machen die drei vieles anders als ihre Dental-Kollegen. Das beginnt schon beim Warten: Wer ein Problem mit seinen Zähnen hat, sitzt nicht etwa auf billigen Plastikstühlen in einem klinisch-weißen Wartezimmer, sondern in bequemen Loungemöbeln. Nach Belieben kann man sich noch einen Kaffee aus der dafür errichteten Bar ziehen und fernsehen. Im Sommer lädt die angrenzende Terrasse zum Warten im Freien ein. "Die angenehme Atmosphäre soll wohnlich wirken", erklären Lachmann und Fink bei einem Rundgang durch die große Praxis. Auf die Atmosphäre legen beide großen Wert. "Sie kann helfen, Angstpatienten ihre Ängste und Sorgen zu nehmen", so Zahnarzt Lachmann. Damit das gelingt, gibt's neben Kaffee auch Musik, damit man die Zahnbohrer nicht bis ins Wartezimmer hört, und einen besonderen Duft. "Bestenfalls fühlen sich die Patienten hier wie im Hotel und nicht wie beim Zahnarzt", merkt Fink an.

Zahnatelier wartet mit XXL-Fernseher und Einsatz von KI auf

Zahnarzt Dr. Christian Lachmann (33) und Praxismanagerin Madeleine Fink (25) wollen ihren Patienten etwas ganz Besonderes bieten. Wer nach dem Warten im Wartezimmer – oder Lobby, je nach Gefühl – in eines der fünf Behandlungszimmer kommt, sieht einen der modernsten Behandlungsstühle der Branche. "Manche nennen es den Tesla unter diesen Stühlen", sagt Lachmann mit einem Schmunzeln. Mit vielen Details kann der Otto-Normal-Patient freilich nicht viel anfangen. Aber so viel sei verraten: Auf einem Touchdisplay in Tabletgröße lässt sich die Lieblingsserie von Netflix und Disney+ streamen, während Lachmann und Vogtländer ihrer Arbeit nachgehen. Wem das Display zu klein ist, der kann auf einem 65-Zoll-TV, der an der Decke hängt, sein Programm genießen. "Der Patient kann so in einer anderen Welt abtauchen, die Zeit verstreicht schneller", erklärt die Praxismanagerin. Damit endet der moderne Praxisbesuch noch nicht: Nach der Behandlung gibt's auf Wunsch den Befund per E-Mail übermittelt. Und wer sich eine Zweitmeinung einholen will, kann das auch direkt vor Ort tun: "Eine Künstliche Intelligenz wertet die Röntgenbilder nochmals aus, verdeutlicht Problemstellen mit verschiedenen Farben", so der 33-jährige Zahnarzt. Dies geschehe in Kooperation mit der Charité in Berlin. Dieser Service ist für die Kunden des Zahnateliers kostenfrei.

Erster Blick in Sachsens modernste Zahnarztpraxis in Radebeul

Historische Elemente der 115 Jahre alten Villa bleiben erhalten

Neben den technischen Raffinessen schaffen die Oralmediziner die Verbindung aus Moderne und Historie, indem sie wesentliche Elemente der 1908 erbauten Villa erhalten. Neben dem (jetzt versiegelten) Parkettboden zeigt sich etwa im Wartezimmer eine prachtvolle Stuckdecke. Und damit sich auch die Kleinsten der Gesellschaft wohlfühlen, wird gerade noch einem Kinder-Wartezimmer gearbeitet: Spiele, Zeitschriften und ein großer Balkon, der beste Sicht auf die Weinberge bietet, laden zum Verweilen ein.

Am 15. Januar wird die Praxis eröffnet. Vorher gibt's noch einen Tag der offenen Tür. © Max Patzig