Hier öffnen am Wochenende die Winzer ihre Weingüter

Meißen - Im sächsischen Elbtal laden am Wochenende Dutzende Winzer und Weingüter zu den Tagen des offenen Weingutes ein. Fünf Tipps zum Appetitanregen.

Anja und Ferdinand stoßen auf die Tage des offenen Weinguts an. © Norbert Neumann

Die Meißener Winzergenossenschaft bietet Kellerführungen (11-17 Uhr) an, am Samstag (19 Uhr, 49 Euro) ein Sommerklassik-Konzert für Weingenießer und am Sonntag (19 Uhr, 20 Euro) eine akustische Beatles-Zeitreise.

Swing, Rock’n’Roll, Tango und Klezmer erklingen am Samstag und am Sonntag (17 Uhr) im Radebeuler Weingut Drei Herren. Zum Wein gibt's Leckeres aus Schmidt's Restaurant.

Von der 3er-Weinprobe über Wein- und Sektführungen bis hin zu Weinbergswanderung mit Verkostung (je 11.30/14.30 Uhr, 31 Euro) und Live-Musik reicht das Programm auf Schloss Wackerbarth.

Winzer Matthias Schuh führt am morgigen Samstag und am Sonntag (15 Uhr) durch sein Sörnewitzer Weingut, danach gibt's Livemusik.