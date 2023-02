Helfer in der Ukraine schlagen Alarm: "Spendeneingang komplett eingesackt!"

Helfer von "Mission Lifeline" laden Güter aus. Diese sind durch Spendengeldern finanziert. © MDR/Hermine Poschmann

In der aktuellen Doku von "MDR exactly" schildert Hermine Poschmann von "Mission Lifeline" die aktuelle Situation.

"Wir sind damals am zweiten Tag nach Kriegsbeginn an die slowakische Grenzen gefahren und haben die Menschen mit Spenden und Lebensmitteln unterstützt. Das ging medial durch die Decke und es gingen sehr viele Spenden in den ersten Wochen ein. Danach ist der Spendeneingang wieder komplett eingesackt, wie bei vielen Projekten der humanitären Hilfe", so die Aktivistin.

Den Zahlen von "Mission Lifeline" nach wurden 2022 knapp 850 Millionen Euro von privaten Haushalten in Deutschland an Hilfsprojekte in der Ukraine gesendet. Den Peak hatte die Spendenbereitschaft kurz nach Beginn des Krieges.

"Dafür sind wir auch sehr dankbar. Von den Spendengeldern zu Beginn leben wir auch jetzt noch und sind circa fünf bis sechs weitere Monate abgesichert. Natürlich hoffen wir aber auch, dass es weiterhin Dauerspenden gibt, die uns langfristig unterstützten", hofft Proschmann.