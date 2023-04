Historische Rundtour auf alten Drahteseln durch Sachsen

Flöha - Nach dem großen Erfolg im Vorjahr lädt das Sportmuseum Mittelsachsen mit Sitz in Falkenau am Freitag zum zweiten Mal alle Besitzer von alten Drahteseln zur "Stempelbremsen-Ausfahrt" ein.

Stefan Sommerschuh, Organisator Dr. Andreas Liebscher (66) und Ehefrau Kathrin (v.l.) laden recht herzlich zur zweiten "Stempelbremsen-Ausfahrt" ein. © Thomas Fritzsch/PhotoERZ

"Letztes Jahr hatten wir rund 20 Teilnehmer - dieses Jahr haben wir bereits mehr als 20 Anmeldungen. Eventuell ist dieses Jahr sogar ein Hochrad mit dabei", so Organisator Andreas Liebscher (66). Das älteste Rad, was letztes Jahr dabei war, war von 1914.

Teilnehmen kann jeder, der im Besitz eines historischen Drahtesels mit Stempelbremse ist, gegen eine Startgebühr von fünf Euro. "Die Kleidung der Teilnehmer sollte an das Alter des Fahrrads angepasst sein", sagte Liebscher.

Beginn der zwölf Kilometer langen Rundfahrt ist am Freitag um 16.30 Uhr an der ehemaligen Baumwollspinnerei auf der Dorfstraße im Flöhaer Ortsteil Falkenau. Anschließend steht noch ein gemeinsames Grillen, ein kleines Maifeuer und ein Austausch über Fahrräder in gemütlicher Runde auf dem Plan.