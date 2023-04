Höhen-Challenge bei der Feuerwehr: Knackt Moderatorin die 30-Meter-Marke?

Zum Dank für ihren Einsatz feiert Radio PSR die Feuerwehren Sachsens. Nach Wurzen ging nach Hohenstein-Ernstthal und Löbau.

Von Emily Mittmann

Hohenstein-Ernstthal/Löbau - Zum Dank für ihren täglichen Einsatz feiert Radio PSR die Feuerwehren Sachsens. Nach Wurzen, waren Steffen Lukas und Claudia Switala am Dienstag in Hohenstein-Ernstthal und am heutigen Mittwoch in Löbau unterwegs.

Auch die Feuerwehr der Hohenstein-Ernstthaler verwandelten Claudia Switala und Steffen Lukas in ihr Studio. © Radio PSR An Tag zwei der Sachsenmeisterschaften sendete das Radio PSR-Team am gestrigen Dienstag aus Hohenstein-Ernstthal. Im Rahmen ihrer Drehleiter Challenge wagt sich Co-Moderatorin Claudia Switala diese Woche in luftige Höhen für den Wetterausblick. Am Montag schaffte sie es schon auf neun Meter in Wurzen. Am gestrigen Dienstag konnten die Hohenstein-Ernstthaler sie schon zu 13 Metern ermutigen. Bis zum Ende der Woche will sie sich die 34 Meter trauen. "Es ist so hoch. Aber ich habe es versprochen! Ich werde es durchziehen", kündigte sie an. Auch für Steffen Lukas hatten die Feuerwehrleute eine Überraschung in petto: eine Fahrt mit einem Tatra-Löschfahrzeug. Mit 400 PS ging es damit über den Sachsenring. "Wer einmal im echten Feuerwehrauto über'n Sachsenring geheizt ist – was soll jetzt noch kommen? Zwei Runden mit'm 8.500 Liter-Geschoss aufm Sachsenring, und ich war richtig schnell, haben sie gesagt", stammelte der PSR-Moderator begeistert.

Was Radio PSR in Löbau erlebte