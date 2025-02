Hier ist die Zahl der Fehltage besonders hoch: So krank ist Sachsens Justiz

Da gibt es einzelne Gerichte und besonders Justizvollzugsanstalten, die locker das Doppelte und teils das Dreifache des durchschnittlichen Krankenstandes in Sachsen erreichen - über Jahre hinweg! Die neue Justizministerin hat eine schwere Aufgabe geerbt.

Während einer Acht-Stunden-Frühschicht läuft ein Strafvollzugsbeamter bis zu elf Kilometer - nur, um Gefangene von A nach B und wieder zurückzubringen. Zwischendurch müssen noch drei unangekündigte Haftzellen-Durchsuchungen abgearbeitet werden. Keine dauert unter 30 Minuten. © Paul Zinken/dpa

Zur Einordnung: Laut AOK Plus, dem größten Krankenversicherer in Sachsen, lag der Krankenstand in Sachsen 2023 bei 6,8 Prozent - im Schnitt war jeder Versicherte 24,87 Tage arbeitsunfähig.

Im Gesundheitswesen (7,7 Prozent) und bei der öffentlichen Verwaltung (7,6 Prozent) liegt der Krankenstand höher als etwa bei Dienstleistungen (6 Prozent). Die prognostizierten Zahlen für 2024 liegen auf ähnlichem Niveau.

Freilich haben nicht alle Behörden des Freistaates einen hohen Krankenstand zu beklagen. So sammelten beispielsweise die 400 Mitarbeiter der Landesbibliothek seit 2019 pro Kopf niemals mehr als 16,3 krankheitsbedingte Ausfalltage im Jahr.

Und an der Fachhochschule Meißen, an welcher die neue Justizministerin Constanze Geiert (48, CDU) bisher als Professorin für Verwaltungsrecht lehrte, hatten die 140 Mitarbeiter von 2019 bis 2024 in keinem Jahr einen Krankenstand von über fünf Prozent und blieben immer unter elf Ausfalltagen.

An der neuen Wirkungsstätte der Ministerin spielt der Krankenstand jedoch eine erhebliche Rolle. Es gibt Gerichte, bei denen er über Jahre hinweg ununterbrochen im zweistelligen Prozentbereich liegt. Besonders die nicht verbeamteten Beschäftigten fehlen oft.