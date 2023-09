Hunderte Absagen! Studentenwohnheime in Sachsen gefragt wie nie

Dresden - Rund zwei Wochen vor Beginn des Wintersemesters werden in den Universitätsstädten die Wohnheimplätze des Studentenwerkes knapp.

"Unsere Studentenwohnheime sind ausgelastet wie nie zuvor", sagte Michael Mohr vom Studentenwerk Leipzig. Aktuell stünden mehr als 1000 Bewerber auf einer Warteliste. Das Studentenwerk verfüge über etwa 5200 Heimplätze, Apartments und Einzelzimmer sowie Wohngemeinschaften in 15 Wohnanlagen.

Auch in Leipzig ist die Nachfrage nach Wohnungen hoch. Hier müssen rund 1000 Bewerber auf eine Warteliste. © Sebastian Willnow/dpa

"Sie stehen den rund 40.000 Studierenden von sieben Leipziger Hochschulen zur Verfügung." Die Versorgungsquote liege bei 13 Prozent. In den Heimen wohnten vor allem Studienanfänger und internationale Studierende. Die Durchschnittsmiete liege bei 287 Euro pro Platz und Monat.

Die Spanne bewege sich von 190 Euro bis 360 Euro für WG-Zimmer, 310 bis 380 Euro für Apartments. Das Studentenwerk habe die Mietpreise 2022 und 2023 wegen der gestiegenen Energiepreise sowie der drastisch steigenden Bau- und Instandhaltungspreise anheben müssen.

"In früheren Jahren hatten wir zum Start des Wintersemesters 50 bis 100 Personen auf einer Warteliste, die sich dann relativ schnell aufgelöst hat", sagte Mohr. "Zum Wintersemesterbeginn 2022/23 waren es dann bereits mehr als einhundert Studierende, denen wir keinen Wohnheimplatz anbieten konnten."

Jetzt seien schon alle verfügbaren Wohnheimplätze vergeben, vielen Bewerbern könne leider kein Zimmerangebot unterbreitet werden. Weil bezahlbarer Wohnraum für Studierende immer knapper werde, gebe es durchaus Bedarf für mehr Studentenwohnheimplätze.

Für Modernisierungsvorhaben würden Fördermittel aus dem aktuellen Bauförderprogramm "Junges Wohnen" des Bundes beantragt. Mit diesem Sonderprogramm stelle der Bund dem Freistaat Fördermittel im Umfang von 25 Millionen Euro von 2023 bis 2027 zur Verfügung.

"An den Hochschulorten Chemnitz und Zwickau bieten wir rund 20 Prozent der eingeschriebenen Studenten einen Wohnheimplatz an", sagte Vicky Loske von Studentenwerk Chemnitz-Zwickau. Das Angebot reiche von Einzelapartments bis zu einem Platz in einer Wohngemeinschaft. Die Nachfrage sei hoch, dennoch lohne eine Nachfrage, sagte Loske.

Aktuell müssten keine Bau- und Sanierungspläne zurückgestellt oder abgesagt werden, so Loske. Derzeit laufe der letzte Bauabschnitt beim Umbau und der Erweiterung der "cafete55" in der Mensa Reichenhainer Straße 55 in Chemnitz.

Diese Maßnahme werde mit finanziellen Mitteln des Freistaates gefördert. "Wegen der hohen Kostensteigerungen bei Energie, Instandhaltung und dem Dienstleistungsbereich waren wir allerdings gezwungen, die Pauschalmieten für unsere Wohnheimplätze im April um 33 Euro anzuheben. Damit kosten unsere Zimmer inklusive aller Nebenkosten nun zwischen 212 und 375 Euro, je nach Wohnform und Ausstattung."