Hunderte Kilometer in engen Boxen: Welpenschmuggel in Sachsen aufgedeckt

Zittau - In einem Porsche Cayenne schmuggelte ein Rumäne 14 Hundewelpen über die Grenze. Die Polizei griff den Mann auf.

Die Bundespolizei fand die Welpen am Sonntag. © Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Der 52-Jährige geriet am Sonntag in Zittau in eine Grenzkontrolle der Bundespolizei. Im Kofferraum fanden die Beamten die Hundewelpen.

Die Tiere befanden sich in übereinander gestapelten Hundeboxen und das wahrscheinlich seit der Mann in Rumänien losgefahren war. Das teilte die Polizei mit. Den Beamten war sofort ein unangenehmer Gestank aus dem Auto aufgefallen.

Die Welpen machten auf die Beamten einen erschöpften Eindruck. Die Tiere waren vermutlich für den Weiterverkauf bestimmt und besitzen nur regionale Impfausweise. Das Kreisveterinäramt wird Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz stellen.