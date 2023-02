Schwitzen statt bibbern? Der Winter in Sachsen war zu warm!

Leipzig - Der Winter in Sachsen war laut Deutschem Wetterdienst (DWD) der zweitkälteste in Deutschland - trotzdem war er vergleichsweise warm.

Zwar auch ohne Schnee schön, doch der Winter in Sachsen war zu warm. © Sebastian Kahnert/dpa

Die durchschnittliche Temperatur lag bei 2,1 Grad Celsius, wie der DWD in seiner Winter-Statistik am Montag mitteilte.

Auf dem ersten Platz landete Bayern, Sachsen kam mit Thüringen auf Rang zwei. Die Statistik bezieht sich auf den meteorologischen Winter, also die Monate Dezember, Januar und Februar.



Damit liegen die Temperaturen in Sachsen zwar unter dem bundesweiten Durchschnitt von 2,9 Grad. Der Winter war aber insgesamt laut dem DWD-Pressesprecher Uwe Kirsche in diesem Jahr wieder deutlich zu warm. "Deutschland erlebte damit den zwölften zu warmen Winter in Folge. Der Klimawandel lässt nicht locker", sagte Kirsche.

Besorgniserregend ist demzufolge, dass es im vergangenen Winter kaum Flachlandwinter gegeben habe. Zudem gab es Silvester Rekordtemperaturen von bis zu 20,8 Grad in Oberbayern.

Damit verbunden nahm auch die Pollenbelastung in Deutschland durch Hasel und Erle schon früh stark zu.