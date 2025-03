"Schnösel-Schmiede"? In diesem Elite-Internat sind die Besonderen völlig normal

Meißen - Das sächsische Landesgymnasium Sankt Afra in Meißen wird wohl auch in Zukunft mit dem Vorurteil kämpfen müssen, eine "Schnösel-Schmiede" zu sein. Dabei bietet das Internat seinen hochbegabten Schülern jede Möglichkeit, sich bestmöglich zu entwickeln.

Lernen fiel ihnen schon immer unglaublich einfach: Mette-Maris Klopsch (18) und Johann Gleisberg (13) gelten als hochbegabt und gehen in Meißen auf das Sankt-Afra-Gymnasium. © Thomas Türpe

Laut Studie des sächsischen Kultusministeriums soll jedes zehnte Kind besonders begabt sein. Diese Begabung kann sich in gewöhnlichen Schulkassen zum Beispiel durch Fehlverhalten aufgrund von Unterforderung zeigen.

Auch Mette-Maris Klopsch gehört zu den Hochbegabten. Die 18-Jährige ist seit der neunten Klasse im Sankt Afra, bereitet sich auf ihr Abi vor: "Ich war vorher auf dem Gymnasium in Coswig, habe da nur Einser abgeräumt. Hier geht man einfach anders miteinander um, spricht länger, hört besser zu, denkt tiefer nach."

Johann Gleisberg (13) ist in der siebten Klasse, gerade frisch nach Sankt Afra gekommen: "In der Grundschule bin ich mitgeschlittert, hatte immer beste Noten. Im Gymi in Grimma habe ich auch nichts gelernt, den Unterricht gestört und war immer noch gut."

Die Umstellung von Gymnasium auf Internat für Hochbegabte war dabei gar nicht einfach: "Alle, die hier sind, waren vorher etwas Besonderes auf ihrer jeweiligen Schule. Dadurch ist hier niemand besonders. Man muss seinen Platz erst mal finden", erinnert sich Mette.

Beide Schüler haben einen Aufnahmetest bestanden, um in Sankt Afra auf die Schule zu gehen. "Mein Zeugnis war für die Aufnahme völlig irrelevant. Es gab keinen IQ-Test. Es wurde eher geschaut, wie man in der Gruppe funktioniert und für seine Ideen einsteht", erklärt Johann.