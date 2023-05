Immer mehr ausländische Ärzte praktizieren in Sachsen

Dresden - Das Interesse ausländischer Ärzte, in Sachsen tätig sein zu können, ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen. Vor allem Ärzte, die ihre Qualifikationen nicht in EU-Ländern erworben haben, bemühten sich um eine Approbation, also die staatliche Zulassung, den Beruf selbstständig und eigenverantwortlich hier ausüben zu können.